Лавров: форма приглашений в Астану предусматривает возможность участия США

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Состав участников встречи в Астане по Сирии станет известен позже, форма приглашений предусматривает возможность участия всех, в том числе США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Скажу откровенно, форма, в которой направляются приглашения, позволяет обеспечить участие всех, кто упоминался в публичных высказываниях, включая и представителей США. Окончательно о том, какой состав участников соберется в Астане, будет объявлено, как только эти приглашения будут получены, они сейчас уже направляются, и когда поступит официальная реакция", — заявил Лавров.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил во вторник, что Тегеран против присутствия США на переговорах в Астане по сирийскому урегулированию, начало которых намечено на 23 января.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По словам Путина, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане. Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а в Женеве — 8 февраля под эгидой спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

Переговоры в Астане будут проходить в рамках сотрудничества в трехстороннем формате Россия-Иран-Турция. Ранее президент России отметил эффективность такого формата по урегулированию ситуации в Сирии, но подчеркнул необходимость учета интересов в регионе таких глобальных игроков, как США.

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