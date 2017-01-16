Источник: "Ахрар аш-Шам" воздержится от участия в переговорах в Астане

КАИР, 16 янв — РИА Новости. Одна из крупнейших группировок сирийских боевиков "Ахрар аш-Шам" воздержится от участия в межсирийских переговорах в Астане, но поддерживает их проведение, заявил РИА Новости источник, близкий к заседанию группировок вооруженной оппозиции в Анкаре.

Ранее источник в Свободной сирийской армии, принимающий участие во встречах вооруженной оппозиции в Турции по этому поводу, сообщил РИА Новости, что вооруженные группировки сирийской оппозиции согласились с необходимостью участия во встрече в Астане 23 января, при этом оппозиция поедет на переговоры единым блоком.

"Одна из крупнейших группировок на севере Сирии, "Ахрар аш-Шам", не будет участвовать во встрече в Астане. Они воздержатся от участия и ограничатся поддержкой на расстоянии", — заявил источник.

По словам источника РИА Новости, на сегодняшний момент согласие на участие в переговорах в Астане дали Мохаммед Аллуш из "Джейш аль-Ислам", полковник Ахмед Султан из отряда Султана Мурада, представитель группировки "Джейш файлак аш-Шам" Мунзер Сарас, капитан Ясен Абдеррахим, представитель Сирийской свободной армии по правовым вопросам Усама Абу Зейд, член ВКП Насер аль-Харири.

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