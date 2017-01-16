Член ВКП сирийской оппозиции: переговоры в Астане будут двусторонними
18:0516.01.2017
(обновлено: 18:19 16.01.2017)
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КАИР, 16 янв — РИА Новости. Межсирийские переговоры в Астане будут иметь двусторонний характер и участие в них примут лишь две делегации – властей Сирии и оппозиции, заявил РИА Новости член Высшего комитета по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции Насер аль-Харири.
Ранее источник в Сирийской свободной армии (ССА), принимающий участие во встречах вооруженной оппозиции в Турции по этому поводу, сообщил РИА Новости, что вооруженные группировки сирийской оппозиции согласились с необходимостью участия во встрече в Астане 23 января, при этом оппозиция поедет на переговоры единым блоком.
"В Астане будут только наша делегация и делегация режима, это обговорено в соглашении, заключенном в Анкаре нами в декабре. Мы также получили подтверждения того, что в Астане будет только двусторонняя встреча", — заявил аль-Харири, собирающийся принять участие в переговорах.
"Некоторые группировки предоставили список участвующих, другие еще нет. (Списки — ред.) включают военных и политиков, а также делегацию советников от ВКП, они предоставят рекомендации по ведению переговоров и политическим вопросам", — заявил политик.
По словам источника РИА Новости, на сегодняшний момент согласие на участие в переговорах в Астане дали Мохаммед Аллуш из "Джейш аль-Ислам", полковник Ахмед Султан из отряда Султана Мурада, представитель группировки "Джейш файлак аш-Шам" Мунзер Сарас, капитан Ясен Абдеррахим, представитель Сирийской свободной армии по правовым вопросам Усама Абу Зейд, член ВКП Насер аль-Харири.
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