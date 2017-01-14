СМИ: Россия пригласила администрацию Трампа на переговоры по Сирии в Астане

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Москва пригласила администрацию избранного президента США Дональда Трампа для участия в переговорах по Сирии, которые состоятся в Астане, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник.

Газета пишет, что приглашение озвучил посол России в США Сергей Кисляк в ходе телефонного разговора 28 декабря с советником Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном.

В то же время источник издания отметил, что окончательного решения в ходе беседы не было принято.

Ранее в госдепартаменте сообщили, что Вашингтон пока не получили никакого официального приглашения на встречу по Сирии в Астане, но находятся в постоянном контакте по данной инициативе и с Турцией, и с Россией.

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