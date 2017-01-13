Встреча по Сирии в Астане: подготовка к Женеве, а не ее альтернатива

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. За десять дней до планируемого старта сирийских переговоров на новой площадке в Астане 23 января появилось примерное понимание их формата, задач и отличия от женевского процесса.

За стол переговоров в Казахстане сядут представители многочисленных вооруженных оппозиционных группировок, которым предстоит добиться определенности по обстановке "на земле", и тем самым заложить фундамент для возобновления политического диалога 8 февраля под эгидой ООН в Женеве.

Таким образом, встреча в Астане будет площадкой по решению именно военных вопросов, в первую очередь — установлению продолжительного режима прекращения огня и станет не альтернативой женевскому формату, а подготовкой и катализатором его перезапуска.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Данные о числе жертв конфликта разнятся. По данным ООН, речь идет о 300 тысячах погибших сирийцев.

В конце декабря были подписаны документы между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории САР, комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня и заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

Кроме того президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились предложить конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, в свою очередь, поддержал эту инициативу.

Директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Сергей Вершинин, говоря о предстоящей встрече в Астане, отметил, что Москва ожидает от нее "очень важных решений, которые позволят в первую очередь усилить режим прекращения огня и улучшить гуманитарную ситуацию для всех сирийцев", что в свою очередь поможет создать условия для политического процесса, широкого диалога с участием всех сирийцев, которые определят судьбу своей страны.

Список участников не определен



Список участников предстоящей встречи пока не определен, но уже можно говорить о том, что Астана станет площадкой для переговоров сирийских властей с вооруженными группировками, а основной их темой будут вопросы о дальнейшем укреплении и расширении режима прекращения огня в Сирии. При этом политические вопросы, вероятнее всего, затрагиваться не будут.

Информацию об участии во встрече в Астане лишь военных подтвердил в пятницу секретарь движения "Народная дипломатия" Махмуд аль-Афанди, который находится в Москве в составе делегации сирийской оппозиции. Он заявил, что "там будут только военные", при этом отметив, что Дамаск будет представлять кто-то от министерства обороны Сирии, а не постпред Сирии при ООН Башар Джаафари, который обычно выступает в этой роли в Женеве.

Аль-Афанди также сообщил, что "за кулисами переговоров" в качестве советников будут находиться представители Высшего комитета по переговорам (ВКП) и других групп оппозиции Сирии, но принимать непосредственное участие в переговорах не будут, они прибудут в столицу Казахстана, чтобы понять, к чему готовиться в Женеве.

Вооруженные оппозиционеры начали обсуждение возможности своего участия в предстоящих в Казахстане переговорах несколько дней назад в Анкаре. Во встрече в Турции, по разным данным, приняла участие 31 группировка вооруженной оппозиции, а также "временное правительство" Сирии (сформировано в 2013 году в противовес действующей власти) и группа независимых оппозиционеров.

Итоговый документ встречи подписали 27 группировок, в том числе "Аджнад аш-Шам", "Северный фронт", "Свободная армия Идлиба", "Джейш аль-Ислам" и "Фастаким", а также "временное правительство".

Документ содержит ряд условий, при выполнении которых оппозиция сформирует единую делегацию для переговоров в Астане. Среди условий — ультиматум о 10-дневном перемирии в южных районах САР и Дамаске, начиная с 13 января, под международным контролем.

Ранее источник в сирийской оппозиции сообщил РИА Новости, что итогом встречи в Астане должно стать согласование документа о прекращении огня при параллельном запуске политического процесса в Женеве. Собеседник агентства также добавил, что представители делегации Астаны будут присутствовать в Женеве для формирования единой делегации на переговорах, в которую войдут политические и военные кадры.

Перезапуск после провала



Переговоры в Женеве не удается возобновить с апреля 2016 года, когда надежды ключевых игроков на скорейшее урегулирование кризиса в арабской стране фактически потерпели крах. Тогда в ходе последнего раунда спецпосланнику ООН по Сирии Стаффану де Мистуре не удалось вывести стороны на прямой диалог.

Более того, делегация ВКП (пользуется поддержкой Саудовской Аравии) приостановила свое участие в дискуссиях, обвинив официальный Дамаск в невыполнении международных решений и нарушении режима прекращения огня.

Впоследствии в СМИ появлялись разные прогнозы относительно возобновления переговорного процесса на "швейцарской" площадке. Сперва в качестве приоритетной даты ООН называла июль 2016 года, после речь шла об августе.

В рамках своего визита в Дамаск, состоявшегося в конце минувшего года, де Мистура подготовил ряд предложений, которые, по его мнению, должны были подготовить почву для возобновления дискуссий в Женеве. В их числе, в частности, содержалась инициатива о создании подконтрольного боевикам автономного района в Восточном Алеппо, которая была решительно отвергнута сирийским правительством.

Тогда глава МИД САР Валид Муаллем отметил, что реализация такого плана по сути означала бы потворство терроризму, попутно отметив, что спецпосланник ООН так и не определил конкретных дат для начала нового раунда переговоров в Женеве. По мнению ряда арабских аналитиков, "неудавшийся" визит де Мистуры в Дамаск окончательно закрепил за швейцарской площадкой ее "провальный" статус.

Директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Сергей Вершинин отметил в пятницу, что Москва рассчитывает на то, что переговоры властей и оппозиции Сирии в Астане помогут перезапустить политический процесс под эгидой ООН в Женеве.

При этом де Мистура заявил, что ООН получает информацию о подготовке встречи в Астане и готова поддержать и внести свой вклад, чтобы она была успешной, и чтобы ее итоги можно было использовать как шаг вперед в подготовке встречи в Женеве.

Астана не заменит Женеву, но подготовит почву



Научный руководитель Института востоковедения РАН, политический советник де Мистуры Виталий Наумкин в интервью РИА Новости заявил, что российско-американском трек, на который возлагались основные надежды сирийского урегулирования, не смог себя оправдать в результате того, что США отказались от выполнения взятых на себя обязательств.

Тогда возник союз Россия-Иран-Турция, который в короткий срок смог прийти к согласию по ключевым вопросам, что в свою очередь способствовало значительному продвижению, как "на земле", так и в вопросах достижения политических договоренностей.

Наумкин подчеркнул, что не нужно рассматривать этот процесс как полную замену российско-американского сотрудничества и взаимодействия с ООН. По его словам, предстоящие в Астане переговоры по урегулированию в САР не подменяют женевский формат межсирийских переговоров, при этом можно ожидать, что результаты встречи могут быть представлены в Совбез ООН.

В то же время, ВКП сирийской оппозиции предпочитает, чтобы местом проведения переговоров с правительством Сирии стала именно Женева, а сами встречи проходили под эгидой ООН, заявил РИА Новости член руководства ВКП Мунзир Махус. Он также подчеркнул необходимость, чтобы переговоры проходили при поддержке международной группы по поддержке Сирии (МГПС).

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, значительный отличием площадки в Астане от формата женевских встреч, где велись непрямые переговоры между политическими противниками, будет возможность установления прямого диалога между непосредственными участниками вооруженного противостояния.

Сложность организации переговоров в Астане заключается именно в реализации этой возможности, так как каждая из группировок выдвигает собственные условия, при выполнении которых согласится принять участие в диалоге. При этом, чем больше участников удастся усадить за стол переговоров, тем вероятнее установление продолжительного режима прекращения огня в Сирии, а также достижения политических договоренностей на следующем раунде межсирийских переговоров, запланированных на 8 февраля в Женеве.

ООН и США



Позиции, занятые ООН и США, которые ранее претендовали на лидирующее место в процессе сирийского урегулирования, теперь, в канун встречи в Астане, можно охарактеризовать как второстепенные.

Ранее де Мистура заявлял, что ООН рассчитывает принять участие во встрече по Сирии в Астане и намерена использовать любые ее положительные результаты для последующего проведения межсирийских переговоров в Женеве. По его мнению, любые инициативы подобного рода приветствуются, и, несомненно, должны поддерживаться международным сообществом. Он подчеркнул, что Турция и Россия в своих двусторонних дискуссиях "двигаются в верном направлении".

В поддержку усилий Москвы, Анкары и Тегерана по разрешению затянувшегося конфликта в Сирии, Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой предстоящая встреча в Астане характеризуется как важная часть урегулирования сирийского конфликта, а также как значительный шаг вперед для возобновления переговоров под эгидой ООН в Женеве.

Российский диписточник в конце декабря сообщил РИА Новости, что Москва ждет прихода новой администрации США, чтобы с ней вести переговоры по урегулированию в Сирии. Тем не менее, по имеющейся к настоящему моменту информации, в Астану представители США приглашены не были.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая в пятницу на вопрос, есть ли у России желание пригласить США на переговоры в Астане, заявил, что Москва заинтересована в максимально широком представительстве сторон, имеющих отношение к перспективам политического урегулирования в Сирии.

Представитель госдепартамента США Джон Кирби заявил, что госсекретарь Джон Керри намерен оставаться в полном контакте со своими коллегами, несмотря на то, что на переговорах присутствовать не будет. Керри в свою очередь выразил надежду, что встреча по Сирии в Астане станет прорывом, но не уверен, что она состоится, "учитывая изменение позиций и то, что происходит сегодня на местах (в Сирии)".

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