В Госдуме высказались за усиление гуманитарной миссии в Сирии

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Члены группы Госдумы по связям с парламентом Сирии считают необходимым усилить гуманитарную миссию в республике и планируют в ближайшие месяцы посетить эту страну, об этом сообщили РИА Новости в пятницу депутаты нижней палаты парламента.
В свою очередь глава группы по связям с сирийским парламентом депутат Дмитрий Саблин сообщил, что парламентарии намерены посетить эту страну. "В ближайшие месяцы обязательно поедем", — сказал собеседник агентства, не уточнив точную дату поездки.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>