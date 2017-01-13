В Госдуме высказались за усиление гуманитарной миссии в Сирии

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Члены группы Госдумы по связям с парламентом Сирии считают необходимым усилить гуманитарную миссию в республике и планируют в ближайшие месяцы посетить эту страну, об этом сообщили РИА Новости в пятницу депутаты нижней палаты парламента.

"Мы считаем, что нужно усилить нашу гуманитарную миссию и взаимодействие с гражданским обществом в Сирии с целью формирования поисков путей политического примирения", — сказал РИА Новости депутат от КПРФ Сергей Гаврилов.

В свою очередь глава группы по связям с сирийским парламентом депутат Дмитрий Саблин сообщил, что парламентарии намерены посетить эту страну. "В ближайшие месяцы обязательно поедем", — сказал собеседник агентства, не уточнив точную дату поездки.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>