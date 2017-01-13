ВКП и другая оппозиция Сирии могут приехать в Астану, но не для переговоров

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Не исключено, что ВКП и другие группы оппозиции Сирии приедут в Астану, но принимать непосредственное участие в переговорах не будут, от Дамаска прибудет представитель военных, заявил секретарь движения "Народная дипломатия" Махмуд аль-Афанди.

"Мы имеем контакты с политической оппозицией, со всеми, включая ВКП", — отметил оппозиционер.

"Они приедут (в Астану), но как советники. Они будут находиться за кулисами. Мы (группа бывших военных) тоже приедем и будем за кулисами", — заявил он в пятницу на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Сирию (Дамаск) будет представлять кто-то от министерства обороны Сирии. Политики не будут, то есть это не будет (постпред Сирии при ООН — ред.) Башар Джаафари. Будет кто-то с военной должностью," — добавил аль-Афанди.

О предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в столице Казахстана Астане ранее договорились главы России и Турции. По словам российского лидера Владимира Путина, эта встреча может дополнить женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, в свою очередь, поддержал данную инициативу. Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а очередной раунд переговоров в Женеве — 8 февраля.

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