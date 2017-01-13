Сирийская оппозиция допускает возможность контактов с Дамаском в Астане

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Глава делегации оппозиции Сирии бывший генерал ВС САР Мустафа Шейх не исключил возможности контактов с представителями Дамаска на встрече в Астане.

"На встрече будут военные, дайте договориться военным. Но я не исключаю, что в Астане могут случиться контакты с представителями Дамаска",- сказал шейх на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

О предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в столице Казахстана Астане ранее договорились главы России и Турции. По словам российского лидера Владимира Путина, эта встреча может дополнить женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, в свою очередь, поддержал данную инициативу. Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а очередной раунд переговоров в Женеве — 8 февраля.

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