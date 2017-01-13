Израильская армия отказалась комментировать обстрел аэродрома под Дамаском

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Армия обороны Израиля отказалась комментировать обстрел аэродрома в Сирии. Об этом сообщает интернет-портал телеканала 9 TV.

Ранее командование сирийской армии заявило, что несколько ракет упали недалеко от военно-воздушной базы в районе Эль-Мезза, который расположен в восьми километрах к западу от Дамаска, и спровоцировали пожар. По данным военных, снаряды были выпущены с позиций у Тивериадского озера на севере Израиля.

В Дамаске отметили, что действия Тель-Авива сыграли на руку группировкам, с которыми борются сирийские власти.

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