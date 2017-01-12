Песков рассказал о ходе подготовки к переговорам по Сирии в Астане

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг занимается вопросами подготовки к предстоящим в Астане межсирийским переговорам, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня есть в повестке дня президента и международные вопросы, и внутренние региональные. Сегодня президент занимается вопросами подготовки к предстоящим в Астане переговорам. В контексте подготовки сегодня состоялся уже его телефонный разговор с президентом Казахстана Назарбаевым, где наряду с вопросами двустороннего сотрудничества обсуждалась достаточно детально тема подготовки к межсирийским переговорам", — сказал Песков.

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"И еще позже в течение дня сообщим вам, я надеюсь, еще об одном телефонном разговоре", — добавил он.

Ранее Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По словам Путина, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане. Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а в Женеве — 8 февраля под эгидой спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

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