Встречу в Астане по Сирии могут перенести из-за консультаций в Анкаре

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Сроки проведения встречи по Сирии в Астане зависят от результатов консультаций, которые проходят в эти дни в Анкаре, не исключено, что ее перенесут на неделю, сообщил РИА Новости источник в сирийской оппозиции.

"Время заседания в Астане до сих пор не определено, возможно, оно будет отложено на неделю. Все ждут итогов заседания вооруженных группировок в Анкаре, которое началось вчера и завершается завтра. Согласно имеющейся информации, в переговорах в Астане будут участвовать только вооруженные объединения, а не политические силы, то есть политические представители присутствовать не будут", — сказал собеседник агентства.

При этом он подчеркнул, что итогом встречи в Астане должно стать согласование документа о прекращении огня при параллельном запуске политического процесса в Женеве.

"Цель встречи — достижение документа о прекращении огня, и на фоне этого документа возобновляется политическое решение (по Сирии), которое будет достигнуто через Женеву, а не через Астану", — сказал источник.

Он также отметил, что "представители делегации Астаны будут присутствовать в Женеве для формирования единой делегации на переговорах, речь идет о политических и военных кадрах".

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