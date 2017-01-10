Шойгу надеется, что к борьбе с ИГ в Сирии присоединятся силы других стран

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу рассчитывает, что переговоры в Астане станут началом мирного урегулирования ситуации в Сирии, а к борьбе РФ с террористами в Сирии присоединятся авиация и силы других стран.

"Усилиями Российской Федерации, Вооруженных сил Сирии, наших коллег и партнеров, которые присоединились к выполнению этой сложной и тяжелой миссии, удалось достичь договоренности по встрече в Астане и началу политического процесса переговоров по прекращению огня в Сирии", — заявил министр во вторник на встрече с руководящим составом Вооруженных сил России.

Он напомнил, что ВКС России с конца прошлого года приостановили боевые действия на территории Сирии кроме ударов по запрещенным в РФ международным террористическим группировкам — ИГ и "Джебхат-ан-Нусра".

"Во всем остальном (в борьбе с терроризмом в Сирии – ред.) операция продолжается, и надеюсь, к ней присоединятся и другие наши коллеги — я имею ввиду авиацию и силы других стран", — сказал он.

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