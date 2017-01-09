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Война в Сирии
Война в Сирии

Эксперт рассказал, чего можно ожидать от межсирийских переговоров в Астане

11:3109.01.2017
(обновлено: 11:40 09.01.2017)
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Вид на Астану, столицу Казахстана. Архивное фото
© Fotolia/ rm

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Рассчитывать на положительный исход предстоящих межсирийских консультаций в Астане преждевременно, поскольку состав участников этой встречи по-прежнему не определен. Такое мнение выразил старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
© AFP 2016/ Joseph Eid
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Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в казахстанской столице. По словам Путина, новая площадка может дополнять женевские переговоры.

В свою очередь, президент страны Нурсултан Назарбаев поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане. Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а в Женеве — 8 февраля под эгидой спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

"На сегодняшний день достаточно широкий круг вопросов, касающихся этих переговоров, остается нерешенным. Прежде всего — кто именно будет принимать участие в этих консультациях? Будут ли это лишь представители политической оппозиции, которая состоит по меньшей мере из четырех группировок ("Московская", "Эр-Риядская", "Хмеймим" и "Каирская"), и в рядах которых нет единства? Либо же к переговорам будут привлечены представители вооруженной оппозиции, с которыми также было заключено соглашение?", — сказал Долгов в комментарии РИА Новости.

Джон Кирби. Архивное фото
© AP Photo/ Manuel Balce Ceneta
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По мнению аналитика, этот вопрос является ключевым, поскольку официальный Дамаск неоднократно выступал против участия в межсирийском диалоге вооруженных группировок, часть из которых считает террористическими. "Кроме того, часть политической оппозиции отказывается участвовать — и это, на мой взгляд, снижает сам уровень этих переговоров. Пока нет решения по этим конкретным вопросам, говорить о том, насколько эти переговоры будут конструктивными — не плодотворно. Кроме того, не ясно, в каком формате они вообще будут проходить", — отметил Долгов.

В целом, убежден эксперт, "питать каких-либо иллюзий относительно этих консультаций не стоит". "Если будут решены вышеупомянутые вопросы, это станет шагом в направлении урегулирования политического кризиса. Если же они останутся нерешенными, тогда это станет еще одним раундом переговоров, который мало что даст. Сам факт намерения их провести позитивен, но если подходить к вопросу практически, то нужно решать те проблемы, о которых мы говорили", — заключил собеседник агентства.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
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