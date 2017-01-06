Казахстан отправил в Сирию около 500 тонн гуманитарной помощи

АСТАНА, 6 янв – РИА Новости. Казахстан передал Сирии гуманитарную помощь в виде продуктов питания, сообщила в пятницу пресс-служба министерства иностранных дел республики.

"Шестого января 2017 года Казахстан передал сирийскому народу около 500 тонн гуманитарной помощи в виде продуктов питания, в том числе муки, мясных консервов, риса, макарон и чая", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, гуманитарный груз доставлен в порт Тартус при содействии Российской Федерации. "Посол Казахстана в Иордании Азамат Бердыбай передал гуманитарную помощь сирийской стороне в лице Председателя Совета провинции Тартус Ясера Дибба", — добавили в министерстве.

В пресс-службе отметили, что распределение казахстанской гуманитарной помощи нуждающимся будет проходить под контролем Высшей комиссии по оказанию помощи САР.

"Гуманитарная помощь Сирии была направлена по решению президента Республики Казахстана Нурсултана Назарбаева, учитывая масштабный гуманитарный кризис в этой стране", – цитирует пресс-служба посла республики.

В министерстве отметили, что это не первая помощь, оказываемая Казахстаном сирийскому народу. В 2012 году Казахстаном через Организацию исламского сотрудничества было выделено 400 тысяч долларов правительствам Иордании и Ливана для оказания гуманитарной помощи сирийцам, находящимся в лагерях беженцев. Также после переговоров представителей сирийской оппозиции в октябре 2015 года в Астане был подписан меморандум о предоставлении Казахстаном гуманитарной помощи сирийским беженцам на сумму более 300 тысяч евро для поставок медикаментов, продуктов питания и обустройства сирийских беженцев, сконцентрированных на турецко-сирийской границе.

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