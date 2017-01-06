Казахстан отправил в Сирию около 500 тонн гуманитарной помощи

АСТАНА, 6 янв – РИА Новости. Казахстан передал Сирии гуманитарную помощь в виде продуктов питания, сообщила в пятницу пресс-служба министерства иностранных дел республики.
"Шестого января 2017 года Казахстан передал сирийскому народу около 500 тонн гуманитарной помощи в виде продуктов питания, в том числе муки, мясных консервов, риса, макарон и чая", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, гуманитарный груз доставлен в порт Тартус при содействии Российской Федерации. "Посол Казахстана в Иордании Азамат Бердыбай передал гуманитарную помощь сирийской стороне в лице Председателя Совета провинции Тартус Ясера Дибба", — добавили в министерстве.
"Гуманитарная помощь Сирии была направлена по решению президента Республики Казахстана Нурсултана Назарбаева, учитывая масштабный гуманитарный кризис в этой стране", – цитирует пресс-служба посла республики.
В министерстве отметили, что это не первая помощь, оказываемая Казахстаном сирийскому народу. В 2012 году Казахстаном через Организацию исламского сотрудничества было выделено 400 тысяч долларов правительствам Иордании и Ливана для оказания гуманитарной помощи сирийцам, находящимся в лагерях беженцев. Также после переговоров представителей сирийской оппозиции в октябре 2015 года в Астане был подписан меморандум о предоставлении Казахстаном гуманитарной помощи сирийским беженцам на сумму более 300 тысяч евро для поставок медикаментов, продуктов питания и обустройства сирийских беженцев, сконцентрированных на турецко-сирийской границе.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>