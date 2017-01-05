ЖЕНЕВА, 5 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. ООН рассчитывает принять участие во встрече по Сирии в Астане, которая должна состояться 23 января, и намерена использовать ее результаты для проведения межсирийских переговоров в Женеве, заявил на брифинге спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

"Мы очень ждем этой встречи в контексте подготовки нашей встречи в начале февраля. Мы планируем ее посетить, и мы внесем свой вклад в нее для ее успеха и принятия решений, которые мы сможем использовать на женевских переговорах", — сказал он.

По его словам, ООН рассчитывает использовать любые положительные результаты встречи в Астане в своей работе во время межсирийских переговоров, запланированных на 8 февраля.

Де Мистура подчеркнул, что "любые инициативы подобного рода приветствуются, должны поддерживаться и, как мы надеемся, окажутся успешными".

"Мы, ООН, приветствуем эти усилия (по подготовке встречи по Сирии в Астане – ред.), потому что мы верим в то, что любые усилия, которые консолидируют, и это одно из ожиданий, режим прекращения огня, и помогают подготовиться к дискуссиям, которые состоятся в Женеве в феврале, всегда приветствуются", — добавил он.

По словам де Мистуры, принятые в декабре две резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии дают надежду на то, что страны СБ продолжат совместно искать пути решения межсирийского кризиса. Кроме этого, позитивным фактом спецпосланник считает активное вовлечение в решение сирийского вопроса нового генсека ООН Антониу Гуттереша, с которым офис де Мистуры провел уже несколько встреч.

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