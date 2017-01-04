В Госдуме прокомментировали слова главы ЦРУ о действиях России в Сирии

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Россия никогда не действовала в Сирии по "тактике выжженной земли", ее цель — справиться с террористами и защитить мирное население в республике, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).

"Россия никогда не действовала такими методами. Наша цель состоит не в том, чтобы установить контроль над Сирией, а в том, чтобы оказать помощь в урегулировании сирийского конфликта. При этом российские войска находятся на территории Сирии временно по просьбе законно избранного президента страны, в отличие от США", — сказал Новиков.

Алеппо: во что война превратила сирийский город сказку >>

Присутствие США во многих странах "приводит к крайне тяжелым последствиям, примером чему является сегодняшняя ситуация в Ливии".

"Сирийское урегулирование призвано защитить страну в самых худших возможных сценариях. Ни о какой "тактике выжженной земли" речи не идет. Речь идет о том, чтобы справиться с террористами и защитить, поддержать мирное население. Именно поэтому военная помощь сирийской армии дополняется гуманитарными миссиями, которые оказываются с нашей стороны. Именно в этом состоит позиция Российской Федерации", — добавил первый зампред думского комитета.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>