Директор ЦРУ обвинил РФ в использовании "тактики выжженной земли" в Сирии

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Россия в Сирии применяла "тактику выжженной земли", которая привела к многочисленным разрушениям и "тысячам невинных жертв", заявил директор ЦРУ Джон Бреннан в интервью PBS.

Тактика, использование которой глава разведывательного управления США приписывает России, подразумевает уничтожение всего, что могло бы принести пользу противнику, в том числе коммуникаций, транспорта, сельскохозяйственных угодий и промышленных объектов.

"США бы ничего подобного никогда не сделали ни в одном из военных конфликтов", — утверждает Бреннан.

Он также заявил, что американская разведка предвидела вмешательство России в сирийский конфликт, поскольку та — ее давний союзник, которого Москва бросать не собирается. Именно поэтому она пришла на помощь Башару Асаду в тот момент, когда правительственные войска стали уступать оппозиции, полагает директор ЦРУ.

По его словам, Вашингтон в ходе переговоров пытался убедить Кремль в том, что Асад — "часть проблемы, а не ее решения".

"К сожалению, Россия изобразила всю оппозицию как террористов. Поэтому они и пошли на эти дерзкие и, на мой взгляд, безрассудные военные действия, уничтожившие так много сирийцев", — добавил Бреннан.

США неоднократно выступали с не подкрепленными доказательствами обвинениями в том, что Россия в Сирии якобы наносит удары по гражданским объектам. Российская сторона их опровергала.

В частности, министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявлял о том, что Москва готова расследовать подобные сообщения, но никаких фактов ей так и не предъявили. В свою очередь, представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков отмечал, что вся публичная риторика госдепартамента США о ситуации в Сирии строится на "беспардонной лжи".

С 30 декабря в Сирии действует перемирие, гарантом которого выступили Россия и Турция. В середине декабря сирийская армия при поддержке РФ освободила от террористов провинцию Алеппо.