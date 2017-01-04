В Минобороны ответили на заявление главы ЦРУ о тактике России в Сирии

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Глава ЦРУ Джон Бреннан своим заявлением о том, что Россия якобы использует в Сирии "тактику выжженной земли", пытается подстелить "соломки на будущее", так как США придется отвечать за свои действия в САР, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он напомнил, что "международная коалиция" во главе с США с 2012 года "методично разрушала инфраструктуру Сирии для максимального ослабления ее легитимного правительства, несмотря на угрозу для мирного населения".

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Конашенков также отметил, что под бомбардировки США и коалиции не попадали захваченные запрещенной в России группировкой ИГ объекты нефтедобычи, что позволяло боевикам зарабатывать на незаконной продаже нефти десятки миллионов долларов ежемесячно и вербовать с их помощью в свои ряды наемников со всего мира.

"Рано или поздно за все это придется отвечать. Поэтому попытка господина Бреннана подстелить своим заявлением "соломки на будущее" вряд ли спасет. Реальные же результаты действий России в Сирии Джону Бреннану хорошо известны. Специально для ЦРУ и подобных специальных служб мы довели их в ходе итоговой коллегии Минобороны России", — сказал Конашенков.

Он подчеркнул, что главным результатом действий Москвы в Сирии стало совместное соглашение с Ираном и Турцией о прекращении боевых действий и подготовке к переговорам в Астане с формированиями сирийской оппозиции.

Конашенков напомнил о том, что американские ВВС применяли ядерные боеприпасы по японским городам Хиросима и Нагасаки, наносили атаки с применением химических реагентов в Лаосе и Вьетнаме. По словам представителя ведомства, благодаря ложным данным ЦРУ США развязывали войны в Афганистане, Ираке, Ливии и Югославии, в ходе которых уничтожалась экономическая инфраструктура этих стран. Как заявил Конашенков, компании, занимавшиеся восстановлением поврежденных объектов, были близки к ЦРУ и Пентагону.

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