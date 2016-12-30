МИД Казахстана подтвердил готовность Астаны к переговорам по Сирии

АЛМА-АТА, 30 дек – РИА Новости, Михаил Егорин. Казахстан приветствует договоренности о прекращении огня в Сирии и подтверждает готовность принять межсирийские переговоры в Астане, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства республики.

"Приветствуем договоренности о прекращении огня на всей территории Сирийской Арабской Республики и готовность правительства и вооруженной оппозиции начать мирные переговоры, гарантами которых выступают Российская Федерация и Турецкая Республика", — говорится в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство страны считает подписание трех документов "О прекращении огня между сирийским правительством и вооруженной оппозицией", "О комплексе мер по контролю за режимом прекращения огня", "О готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию" реальной основой для дальнейших действий по разрешению сирийского кризиса.

В документе подчеркивается важность того, что план поддержан Специальным посланником ООН Стаффаном де Мистурой и другими сторонами, заинтересованными в скорейшем прекращении боевых действий в Сирии. "В этой связи подтверждаем заявленную ранее президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым готовность принять соответствующие межсирийские переговоры в Астане. Понимаем, что встречи могут состояться лишь в случае планомерного соблюдения режима прекращения огня", — говорится в заявлении МИД.

В нем выражается надежда на то, что последние договоренности позволят возобновить полноценный политический процесс в Сирии в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254 (2015). Казахстан, согласно заявлению МИД, готов и далее содействовать соответствующим усилиям международного сообщества, в том числе в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в казахстанской столице.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>