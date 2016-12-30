Путин и Назарбаев обсудили проведение в Астане переговоров по Сирии

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с коллегой из Казахстана Нурсултаном Назарбаевым вопросы проведения в Астане переговоров по сирийскому мирному урегулированию, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждались вопросы, касающиеся планируемого проведения в Астане переговоров по сирийскому мирному урегулированию, а также итоги состоявшихся в Санкт-Петербурге саммитов Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности", — говорится в сообщении.

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