Путин и Назарбаев обсудили проведение в Астане переговоров по Сирии
11:5130.12.2016
(обновлено: 11:53 30.12.2016)
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с коллегой из Казахстана Нурсултаном Назарбаевым вопросы проведения в Астане переговоров по сирийскому мирному урегулированию, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждались вопросы, касающиеся планируемого проведения в Астане переговоров по сирийскому мирному урегулированию, а также итоги состоявшихся в Санкт-Петербурге саммитов Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности", — говорится в сообщении.
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Работа российских саперов в освобожденном Алеппо
Российские военнослужащие Международного противоминного центра с 5 декабря разминировали 966 гектаров земли в восточных районах Алеппо.
За время работы в Алеппо российские саперы обезвредили около 14,7 тысячи взрывоопасных предметов.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Более семи тысяч жителей уже вернулись в свои дома после освобождения восточного Алеппо.
Российские саперы очистили от взрывоопасных предметов около 350 км автодорог.
Они разминировали 2149 зданий, в том числе 44 школы, 38 мечетей, 10 медучреждений, два детских сада, три водозаборных станции, две электростанции, одну водоочистную станцию и один хлебозавод.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Более 6,7 тысяч из обезвреженных боеприпасов были самодельными.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что боевики минировали в Алеппо даже детские игрушки.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
После разминирования на всех социально значимых объектах должны начаться ремонтные работы.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
В ряде кварталов уже возобновлена подача воды и восстановлено электроснабжение.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Город был полностью освобожден от террористов 22 декабря.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.