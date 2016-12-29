Эрдоган поприветствовал режим прекращения огня в Сирии

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что приветствует режим прекращения огня в Сирии и что Турция продолжит борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и другими террористами, передает агентство Рейтер.

"Это окно возможностей не следует упускать. Я благодарю все стороны, включая Россию, за режим прекращения огня", — приводит агентство слова Эрдогана. Он также отметил, что переговоры в Астане дополнят переговоры в Женеве.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры.

В четверг Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

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