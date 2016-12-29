Путин: договоренности по Сирии хрупкие и требуют особого внимания

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Договоренности по урегулированию в Сирии хрупкие, они требуют особого внимания и терпения, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Все достигнутые договоренности, мы это с вами прекрасно понимаем, они очень хрупкие, они требуют особого внимания и терпения, профессионального подхода к этим вопросам и постоянного контакта с нашим партнерами", — сказал Путин на встрече с главами МИД и Минобороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.

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