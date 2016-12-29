В МИД не ждут от администрации Обамы изменений в подходе по Сирии

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Ожидать от нынешней администрации США изменения подходов по сотрудничеству Москвы и Вашингтона по Сирии было бы наивно, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров напомнил, что после ошибочного авиаудара ВВС антиигиловской коалиции во главе с США по Дейр-эз-Зор на севере Сирии "было фактически сорвано выполнение российско-американского соглашения о создании Совместной исполнительной группы, которая была призвана осуществлять координацию действий ВКС России и коалиции для нанесения ударов по позициям террористов в Сирии".
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