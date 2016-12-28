Госдеп назвал "нелепым" заявление Эрдогана о том, что США поддерживают ИГ

ВАШИНГТОН, 27 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Госдепартамент США прокомментировал слова президента Турции Тайипа Эрдогана, который обвинил США в поддержке террористов в Сирии.

Ранее Эрдоган заявил, что у него есть доказательства поддержки террористических группировок в Сирии, в том числе "Исламского государства" (ИГ, запрещена в России), со стороны коалиции, возглавляемой США. Турецкий лидер также обвинил коалицию в невыполнении своих обязательств.

"Это нелепое заявление", — отметил официальный представитель ведомства Марк Тонер.

С обвинениями в адрес США выступал и сирийский президент Башар Асад. По его словам, боевики, захватившие Пальмиру, прибыли в город "либо при прямой поддержке американцев, либо, в лучшем случае, с ведома американцев".

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