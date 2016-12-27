Эрдоган назвал предполагаемых участников межсирийских переговоров в Астане

АНКАРА, 27 дек — РИА Новости. Представители России, Турции, Ирана, Саудовской Аравии и Катара, а также умеренной сирийской оппозиции могут быть приглашены на межсирийские переговоры в Астане, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в казахстанской столице.

"Мы не против данной инициативы. Этот вопрос ныне прорабатывается на уровне МИД. В Астану могут быть приглашены как представители умеренной сирийской оппозиции, так и представители России, Турции, Ирана, Саудовской Аравии и Катара. Участие Катара и Саудовской Аравии в саммите в Астане важно для Турции. Мы не поддерживаем идею приглашения в Казахстан представителей террористических организаций", — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

Президент Турции отметил безрезультативность межсирийских переговоров в Женеве. По словам, Путин выдвинул инициативу о проведении международной встречи по Сирии в Астане на фоне провала "женевского процесса".

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