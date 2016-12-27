Эрдоган уличил коалицию во главе с США в поддержке ИГ

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у него есть доказательства поддержки террористических группировок в Сирии, в том числе "Исламского государства" (ИГ, запрещена в России), со стороны коалиции, возглавляемой США, передает агентство Рейтер.

По словам турецкого лидера, силы коалиции не выполняют своих обязательств относительно борьбы с ИГ.

"Они обвиняли нас в поддержке ИГ. Сейчас они поддерживают террористические группы, в том числе ИГ, YPG ("Отряды народной самообороны") и ПДС ("Демократический союз"). Это очень явно. У нас есть подтвержденные доказательства, включая фотографии и видео", — заявил Эрдоган в ходе пресс-конференции в Анкаре.

Турецкие власти считают крупнейшую курдскую партию в Сирии ПДС террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). "Отряды народной самообороны" и "Женские отряды обороны" подчиняются "Демократическому союзу" и выступают обособленной силой в конфликте, защищая курдские районы от террористов, в частности "Исламского государства". Турция также считает группу YPG террористической.

Ранее президент Сирии Башар Асад обвинил США в поддержке террористов. По его словам, боевики, захватившие Пальмиру, прибыли в город "либо при прямой поддержке американцев, либо, в лучшем случае, с ведома американцев".

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