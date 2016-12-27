Франция хочет работать с РФ, чтобы остановить войну в Сирии, заявил посол

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Франция хочет работать с Россией, чтобы остановить войну в Сирии, стороны едины в борьбе с любыми формами терроризма, заявил в интервью РИА Новости посол Франции в РФ Жан-Морис Рипер.

Французский дипломат отметил, что Париж и Москва вели переговоры по гуманитарной резолюции, которая в прошлый понедельник была принята Советом безопасности ООН. Документ предполагает проведение международного мониторинга за эвакуацией мирных жителей из сирийского Алеппо и немедленное оказание гуманитарной помощи населению.

"Конечно, мы хотим работать вместе с Россией, с другими партнерами, чтобы остановить войну. И Москва с этим согласна. Даже если сейчас мы не согласны по конкретным шагам, по тому, что нам нужно делать, мы согласны с необходимостью работать вместе. Нами движет одно и то же стремление – искоренить терроризм", — сказал Рипер.

Он подчеркнул, что Россия и Франция едины в борьбе "с любыми формами терроризма".

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