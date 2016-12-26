Путин проинформировал коллег по ОДКБ о шагах по стабилизации в Сирии

С-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проинформировал коллег по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о шагах по стабилизации ситуации в Сирии и взаимодействии с Турцией и Ираном, сообщил журналистам генсек ОДКБ Николай Бордюжа.

"Президент России проинформировал своих коллег о тех шагах, которые предпринимает РФ по стабилизации обстановки в Сирии, о взаимодействии по этому вопросу с Турцией и Ираном", — сказал Бордюжа по итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

По его словам, главы стран ОДКБ поручили провести оценку вновь возникших угроз и выработки мер, которые необходимо предпринять коллективно по их нейтрализации.

По словам Бордюжи, в целом в ходе заседания главное внимание было уделено оценке военно-политической обстановки.

"Особо подробно обсуждалась деградация ситуации в Афганистане, ухудшение обстановки на таджикско-афганской границе и те меры, которые необходимо предпринять с целью оказания помощи Таджикистану для стабилизации ситуации на границе", — добавил Бордюжа.

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