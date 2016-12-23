Эрдоган: операция ВС Турции в сирийском Эль-Бабе близка к завершению

АНКАРА, 23 дек – РИА Новости. Операция по освобождению города Эль-Баб на севере Сирии от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) почти завершена, заявил в пятницу президент Турции Тайип Эрдоган.

"В Эль-Бабе мы почти все завершили. Наша армия и сирийская оппозиция близки к разрешению ситуации там", — заявил Эрдоган, выступая на открытии LNG-терминала в Измире.

Армия Турции 24 августа начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство" с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии и в настоящее время атакует город Эль-Баб. Ранее Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от террористов территории размером 5 тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.

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