В МККК надеются, что отправка наблюдателей в Алеппо не обострит политизацию

ЖЕНЕВА, 23 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Международный комитет Красного Креста надеется, что отправка наблюдателей в Алеппо, согласно резолюции СБ ООН 2328 не приведет к еще больше политизации гуманитарной операции, заявил в интервью РИА Новости президент МККК Петер Маурер.

"Мы надеемся, что тот факт, что Совет Безопасности ООН принял решение о наблюдателях, и они будут направлены, что это не приведет к большей политизации операций", — сказал он.

Маурер отметил, что в МККК "удовлетворены тем, что принимаются меры, которые позволяют лучше защищать мирных жителей".

"Если наблюдатели внесут вклад в защиту мирного населения, то это то, что мы ценим. Во-вторых, мы всегда немного опасаемся увидеть, что меры, которые принимает СБ ООН, политизируют уже сильно политизированную ситуацию, в которой мы находимся. И хотел бы надеяться, что наблюдатели на месте будут не только сами нейтральными, но и их будут рассматривать как нейтральных. Тогда это будет позитивный элемент", — добавил он.

По его словам, международное присутствие на месте, на которое согласились все стороны, всегда является хорошим фактором укрепления защиты гуманитарных сотрудников или мирных граждан. Однако в Сирии сейчас сложная ситуация и то, будут ли наблюдателей рассматривать как нейтральных игроков, будет зависеть от их мандата, целеуказаний и других деталей, которые должны быть прописаны в конкретных правилах их работы на месте.

Совет Безопасности ООН в понедельник принял резолюцию о проведении международного мониторинга за эвакуацией мирных жителей из сирийского Алеппо и немедленном оказании гуманитарной помощи населению. Резолюция 2328 была принята членами СБ единогласно.

"Я не исключаю позитивной динамики, но я настороженно отношусь к безусловному принятию всего, что исходит от СБ ООН. Потому что мы в прошлом уже сталкивались с некоторыми трудностями. Так что, я надеюсь, что все это не приведет нас к большей политизации обстановки, которая и так очень поляризована", — отметил президент МККК.

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