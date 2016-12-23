Шойгу: операция по освобождению Алеппо шла в контакте с Турцией и Ираном

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о деблокировании в Сирии еще четырех населенных пунктов.

"Хочу доложить о выполнении вашего поручения в рамках договоренности с руководителями Турции и Ирана. Было ваше поручение о деблокировании еще четырех населенных пунктов", — сказал Шойгу на встрече с президентом в пятницу в Кремле.

Он отметил, что речь, в частности, идет о двух шиитских населенных пунктах в районе Идлиба.

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