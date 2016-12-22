Операция ВКС предотвратила распад сирийского государства, считает Шойгу

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Проведенная в Сирии операция российских вооруженных сил предотвратила распад сирийского государства, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг на расширенной коллегии Минобороны РФ,

"В целом проведенная операция позволила решить ряд геополитических задач, нанесен существенный ущерб международной террористическим организациям в Сирии, остановлено их распространение в регионах, нарушена финансовая подпитка бандформирований и системы их ресурсного обеспечения, предотвращен распад сирийского государства, прервана цепь "цветных революций" и на Ближнем Востоке и в Африке", — сказал Шойгу.

"Специалистами международного противоминного центра вооруженных сил очищено и обезврежено 26 853 взрывоопасных предмета на 1420 гектарах. Только в освобожденном Алеппо обнаружено и обезврежено 66 тысяч тонн взрывоопасных веществ", — сказал Шойгу.

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Кроме того, по его словам, к российским поставкам гуманитарной помощи Сирии подключились ООН, Армения, Белоруссия, Сербия, Индия, Китай, Казахстан. "Только в осажденный Дейр-эз-Зор парашютным способом с использованием российский платформ доставлено порядка 2,5 тысяч тонн гуманитарных грузов", — сказал он.

Он также отметил, что запущен процесс политического урегулирования и примирения враждующих сторон. К режиму прекращения огня уже присоединились 1074 населенных пунктов с общим населением около трех миллионов человек, 108 тысяч беженцев вернулись в свои поселения. "Девять тысяч боевиков сложили оружие", — добавил глава Минобороны.

"В настоящее время в Сирии полноценно функционирует авиационная группа воздушно-космических сил России на аэродроме Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения военно-морского флота в Тартусе, на которых возведена современная военная и социальная инфраструктура, подписаны международные соглашения, создавшие юридическую основу для долговременной эксплуатации данных объектов", — сказал он.

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