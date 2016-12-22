ВКС за время операции в Сирии ликвидировали 35 тысяч боевиков

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Воздушно-космические силы России ликвидировали 35 тысяч боевиков во время операции в Сирии, заявил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства.

По его данным, с начала операции российская авиация выполнила 18,8 тысячи вылетов и нанесла 71 тысячу ударов по инфраструктуре террористов.

Это позволило уничтожить 725 тренировочных лагерей боевиков, более 400 заводов и мастерских, где производились боеприпасы, а также полторы тысячи единиц военной техники террористов.

Среди ликвидированных боевиков было 204 полевых командира, уточнил Шойгу.

Российская операция в Сирии началась 30 сентября прошлого года по запросу сирийского президента Башара Асада. В результате удалось остановить снабжение террористов в некоторых районах страны и перекрыть основные пути доставки им оружия.

В целом, по оценке Сергея Шойгу, российская операция в Сирии предотвратила распад этого государства и позволила решить геополитические задачи.

"Нанесен существенный ущерб международной террористическим организациям в Сирии, остановлено их распространение в регионах, нарушена финансовая подпитка бандформирований и системы их ресурсного обеспечения, предотвращен распад сирийского государства, прервана цепь "цветных революций" на Ближнем Востоке и в Африке", — подчеркнул российский министр.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>