В Турции назвали число погибших военных в районе сирийского Эль-Баба

АНКАРА, 21 дек — РИА Новости, Алена Палажченко. Число турецких военных, которые погибли в ходе операции "Щит Евфрата" в районе города Эль-Баб на севере Сирии в среду, возросло до 14, еще 33 военных ранены, сообщил в среду генштаб ВС Турции.

Ранее в среду турецкое военное ведомство сообщило о четырех погибших и 11 раненых военнослужащих при операции по освобождению Эль-Баба от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

"К сожалению, у нас еще 10 погибших (всего 14), 33 бойца ранены", — говорится в полученном РИА Новости сообщении турецкого генштаба.

Армия Турции 24 августа начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков ИГ, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии и в настоящее время атакует город Эль-Баб. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от террористов территории размером 5 тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.

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