Биография Андрея Битова

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Писатель Андрей Битов ушел из жизни в Москве на 82-м году, об этом на странице в социальной сети Facebook написала литературный критик Галина Юзефович.

Ниже приводится биографическая справка.

Советский и российский писатель Андрей Георгиевич Битов родился 27 мая 1937 года в городе Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Отец — Битов Георгий Леонидович (1902-1977), архитектор. Мать — Кедрова Ольга Алексеевна (1905-1990), юрист.

Во время Отечественной войны в 1942 году, пережив блокадную зиму 1941-1942 годов в Ленинграде, Андрей Битов был эвакуирован на Урал, затем в Ташкент (Узбекистан). В 1944 году вернулся в родной город. В школьные годы увлекся альпинизмом, в 16 лет получил значок "Альпинист СССР".

В 1957 году Андрей Битов поступил в Ленинградский горный институт на геолого-разведочный факультет. В 1957-1958 годах служил в армии в стройбате на Севере. Демобилизовавшись в 1958 году, восстановился в институте, который окончил в 1962 году.

В 1967 году окончил Высшие сценарные курсы при Союзе кинематографистов СССР в Москве. В 1973-1974 годах учился в аспирантуре Института мировой литературы (ИМЛИ).

Писать Андрей Битов начал в 1956 году. В институте он входил в литобъединение под руководством Глеба Семенова. Первые рассказы Андрея Битова были опубликованы в альманахе "Молодой Ленинград" в 1960 году. Эти рассказы потом вошли в сборник "Большой шар", вышедший в 1963 году. В 1965 году Андрей Битов был принят в Союз писателей СССР.

В 1967 году в Москве вышла первая книга писателя — "Дачная местность", затем последовали "Аптекарский остров" (1968), "Уроки Армении" (1969), "Образ жизни" (1972), "Дни человека" (1976), "Семь путешествий" (1976).

В 1971 году Битов закончил написание романа "Пушкинский дом", который смог опубликовать только в США в 1978 году (в СССР роман был опубликован в журнале "Новый мир" в 1987 году, книжное издание вышло в 1989 году).

В 1979 году писатель поместил четыре рассказа в альманахе "Метрополь", который был запрещен к публикации в СССР и вышел в США, за что Андрей Битов был уволен из Московского литературного института, где вел занятия по литературному мастерству. После этого его перестали публиковать в СССР, он стал "невыездным", его произведения издавались в Западной Европе и США. Новые публикации на родине стали возможны только с началом перестройки в СССР.

С 1985 года вышло более 30 книг Андрея Битова, среди них "Грузинский альбом" (1985), "Книга путешествий" (1986), "Человек в пейзаже" (1988), "Улетающий Монахов" (1990), "Вычитание зайца" (1993), "Оглашенные" (1995), "Империя в четырех измерениях" (1996), "Кавказский пленник" (2004), "Моление о чаше" (2007), "Преподаватель симметрии" (2008) и другие. Битов также выпустил сборники стихов "Дерево" (1998) и "В четверг после дождя" (1997).

Сочинения писателя переводились почти на все европейские языки.

Битов известен и как автор сценариев к фильмам, в 1977 году он написал сценарий для фильма "В четверг и больше никогда", был соавтором сценария советско-японского фильма "Маленький беглец" (1966), фильмов "Караван" (1973), "Закрытие сезона" (1974), "Три дня и два года" (1981). Писатель даже снялся в фильме Сергея Соловьева "Чужая, белая и рябой" (1986) в роли пианиста, композитора Петра Старцева.

С 1986 года Андрей Битов стал выезжать за границу, выступал с лекциями и чтениями во многих странах, участвовал во множестве конференций и симпозиумов. Преподавал русскую литературу за рубежом, в частности в США в Уэслианском (штат Коннектикут, 1988), Нью-Йоркском (1995) и Принстонском (1996) университетах.

С 1988 года Андрей Битов участвовал в создании российского ПЕН-центра (филиала международной правозащитной писательской организации), а с 1991 года был его президентом.

В 1991 году он был одним из создателей неформального объединения "БаГаЖъ" (Битов, Ахмадулина, Алешковский, Жванецкий).

Андрей Битов удостоен нескольких десятков премий, среди которых две Государственные премии РФ (1992, 1997), премия Андрея Белого в Санкт-Петербурге (1990), премия за лучшую иностранную книгу года (Франция, 1990), которой удостоился роман "Пушкинский дом", Пушкинская премия (ФРГ, 1990), "Премия Н.В. Гоголя в Италии" (2011), ремии журналов "Иностранная литература", "Огонек", "Новый мир", "Звезда" и др.

Битов — почетный доктор Ереванского государственного университета и почетный гражданин города Еревана (Армения).

3 декабря 2018 года стало известно, что Андрей Битов скончался в Москве.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников