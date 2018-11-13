Биография создателя комиксов Стэна Ли

Американский писатель, продюсер и сценарист Стэн Ли (Stan Lee, имя при рождении — Стэнли Мартин Либер) родился 28 декабря 1922 года в Нью-Йорке, США.

В 1939 году он начал работать ассистентом в компании Timely Comics, в 1940 году стал редактором.

В годы Второй мировой войны служил в войсках связи. Занимался написанием инструкций и созданием обучающих фильмов для всех родов войск. После окончания войны продолжил работу в издательстве Timely Comics, которое позднее сменило название на Marvel Comics.

В 1961 году в сотрудничестве с художником Джеком Кирби Стэн Ли придумал команду супергероев "Фантастическая четверка". Позднее Ли создал множество новых персонажей комиксов: Человека-паука, Халка, Доктора Стрэнджа, Сорвиголову, Людей Икс и других.

Стэн Ли дал огромный толчок индустрии комиксов. К началу 1970-ых годов Marvel Comics превратилось в доминирующее издательство комиксов.

В 1972 году Стэн Ли стал издателем Marvel Comics.

В 1998 году он создал компанию Stan Lee Media (SLM), предоставлявшую франшизу на созданных им героев.

В 2009 году было объявлено о покупке компании Marvel киностудией Walt Disney Pictures. На тот момент Стэн Ли был президентом и председателем совета директоров компании Marvel.

Стэн Ли был продюсером многих популярных фильмов последних десятилетий: "Блэйд" (1998), "Люди Икс" (2000), "Человек-паук" (2002), "Сорвиголова" (2003), "Халк" (2003), "Фантастическая четверка" (2005), "Призрачный гонщик" (2007), "Железный человек" (2008), "Тор" (2011), "Стражи галактики" (2014), "Фантастическая четверка" (2015), "Человек-муравей" (2015), "Дэдпул" (2016), "Каратель" (2017), "Черная Пантера" (2018) и других.

Стэн Ли также сыграл эпизодические роли во многих фильмах, снятых по мотивам комиксов Marvel.

В 2012 году он стал соавтором романа "Ромео и Джульетта: Война", который был включен в список бестселлеров по версии New York Times.

В 2008 году Стэн Ли был удостоен Национальной медали США в области искусств. В 2017 году он был награжден премией Disney Legends.

Стэн Ли был женат на Джоан Ли (1947-2017), у пары было двое детей.

12 ноября 2018 года стало известно, что Стэн Ли скончался на 96-м году жизни.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников