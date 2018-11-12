Умер создатель комиксов Marvel Стэн Ли

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Американский писатель Стэн Ли, создавший комиксы о Человеке-пауке, Халке и Людях Икс, скончался на 96-м году жизни, сообщает издание TMZ со ссылкой на дочь Ли.
Сообщается, что Ли скончался в понедельник в медицинском центре Лос-Анджелеса. По данным издания, Ли в течение нескольких лет страдал серьезными заболеваниями, в том числе пневмонией и проблемами со зрением.
Стэн Ли был американским писателем, редактором и создателем множества комиксов. Он создал Человека-паука, Доктора Стрэнджа, Халка, Железного Человека и других известных героев.
Damn… RIP Stan. Thanks for everything. pic.twitter.com/TMAaDJSOhh— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 12 ноября 2018 г.