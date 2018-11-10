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Крупные пожары в ТЦ и гипермаркетах в России

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Пожар в гипермаркете "Лента" в Петербурге (15)
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© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в торговом центре Лента на Набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2018Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в торговом центре Лента на Набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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2018

10 ноября на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге в гипермаркете "Лента" произошло возгорание обстановки торгового зала на площади 4,8 тысячи квадратных метров, кровля обрушилась на площади 3,8 тысячи "квадратов". Все посетители и работники гипермаркета были эвакуированы. Сообщается о двух пострадавших.

25 марта в Кемерово произошел пожар в четырехэтажном торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, в том числе дети, 79 человек пострадали, из них 27 детей.

2017

8 декабря в торговом центре "Аист" Раменского района Московской области произошло возгорание. В огне погибли три человека, один пострадал, еще 10 человек удалось спасти. Очаг пожара находился на третьем этаже торгового центра — кирпичного здания 80 на 20 метров. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

2 декабря в Оренбурге загорелись фасад и кровля одноэтажного здания ТЦ "Мега Мир". Горело 1,5 тысячи квадратных метров, в ходе пожара обрушилась крыша здания на площади 300 квадратов. Посетители и продавцы были эвакуированы, пострадавших нет.

13 октября в городском округе Чехов загорелось здание торгового центра "Перспектива". Площадь пожара составила три тысячи квадратных метров. Произошло обрушение кровли на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет.

8 октября днем загорелся торговый центр "Синдика" в Подмосковье неподалеку от московского района Строгино. Открытое горение удалось потушить только к утру следующего дня. Общая площадь пожара достигала 55 тысяч квадратных метров. Часть здания обрушилась. При пожаре пострадали три человека, из здания были эвакуированы более трех тысяч посетителей и сотрудников.

9 августа в Москве произошло возгорание в двухэтажном здании на Таганской площади, где расположен торговый центр "Атом". Из здания эвакуировали 120 человек. Пострадавших нет. Площадь пожара составляла 1,5 тысячи квадратных метров.

10 июля произошло крупное возгорание в торгово-развлекательном центре "РИО" на Дмитровском шоссе в Москве. Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. В это время на территории торгового центра находилось три тысячи человек, которые были оперативно эвакуированы, системы противопожарной безопасности сработали без сбоев. Сообщалось о 18 пострадавших, включая ребенка, и сотруднике пожарно-спасательной части №13, получившем тепловой удар.

2015

11 марта в казанском торговом центре "Адмирал" возник пожар, который распространился на площади 4 тысячи квадратных метров. Были эвакуированы более 650 человек. В результате ЧП погибли 19, пострадали свыше 70 человек.

2014

29 октября в Сарове Нижегородской области произошел пожар в ТЦ "Атриум". Огонь повредил более 3 тысяч квадратных метров здания. В результате пожара никто не пострадал.

11 августа крупный пожар произошел в торговом центре "Руслан" города Реж Свердловской области. В результате ЧП сгорел третий мансардный этаж здания, где располагался магазин одежды, также затопило во время тушения нижние этажи торгового центра, где находились бутики и офисы. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров.

2013

2 апреля в городе Черемхово Иркутской области 6.39 по местному времени (1.39 мск) загорелся торговый центр "Октябрь". На момент прибытия первого подразделения пожарных огонь распространился на второй и третий этажи, пристроенный вплотную склад и кровлю. Площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших не было.

9 января в станице Северская Краснодарского края произошло крупное возгорание в торговом центре. Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Пожару был присвоен третий номер сложности.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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