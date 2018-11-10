День сотрудника органов внутренних дел РФ, который отмечается 10 ноября, был установлен указом президента РФ от 13 октября 2011 года.

Сотрудники органов внутренних дел свой профессиональный праздник отмечают с 1962 года, именно тогда был издан указ о введении государственного праздника — Дня милиции. Милиция в России свое законодательное оформление получила на основании постановления Наркомата по внутренним делам от 10 ноября 1917 года "О рабочей милиции". В 1991 году вступил в силу федеральный закон РСФСР "О милиции".

Исторические перемены, произошедшие в России за последние два десятилетия, потребовали по-новому определить место и принципы деятельности органов внутренних дел в изменившемся общественно-политическом устройстве государства. Стала очевидна необходимость новой правовой платформы, которая бы отвечала современным реалиям. Действовавший закон "О милиции" неоднократно корректировали, но это не дало желаемых результатов.

В XXI веке возникли новые вызовы и угрозы — терроризм, экстремизм, коррупция и транснациональная организованная преступность, преступления в сфере высоких технологий.

Перед министерством внутренних дел (МВД) встала задача — реорганизовать ведомство так, чтобы система работала по международно-правовым стандартам, современным технологиям, эффективно и профессионально реагировала на новые вызовы и угрозы.

Начало процессу реформирования МВД России было положено указом президента РФ от 24 декабря 2009 года "О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской Федерации". Активная фаза преобразований началась с 1 марта 2011 года, когда вступил в силу федеральный закон "О полиции" от 7 февраля 2011 года, повлекший переименование милиции в полицию.

В 2011 году была сформирована законодательная база деятельности российской полиции, проводились мероприятия по оптимизации функций и организационно-штатного построения всей системы. Основой нового полицейского законодательства стали федеральные законы "О полиции", "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и "О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

Основными направлениями реформирования стали обновление нормативно-правовой базы; проведение организационно-штатных мероприятий, направленных на освобождение от несвойственных функций; избавление от излишних управленческих звеньев и повышение роли оперативных служб.

Важным направлением реформирования стала гуманизация форм и методов работы полиции, переход взаимоотношений органа правопорядка и общества к партнерской модели, направленной на обеспечение эффективной защиты прав и свобод граждан.

Переименование милиции в полицию повлекло за собой и переименование профессионального праздника сотрудников МВД — в День сотрудника органов внутренних дел.

Органы внутренних дел в России обеспечивают охрану общественного порядка, принимают оперативно-розыскные и другие установленные законом меры в целях обнаружения преступлений и лиц, их совершивших. Важной стороной их деятельности является надзор за соблюдением правил приобретения, хранения, перевозки оружия, борьба с распространением наркотиков. При стихийных бедствиях и других чрезвычайных обстоятельствах полиция участвует в спасении людей, государственного, общественного и личного имущества граждан, а также обеспечивает безопасность дорожного движения.

По данным МВД РФ, в последние годы повысилась раскрываемость основных видов преступлений общеуголовной направленности: убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, изнасилований, угонов автомашин, грабежей, похищений людей, разбоев, квартирных краж.

В 2017 году подразделениями полиции зарегистрировано 2058,5 тысячи преступлений, что на 4,7% меньше, чем за 2016 год. Из них половину (52,3%) составляют хищения чужого имущества, совершенные путем: кражи, мошенничества, грабежа, разбоя. Каждое тридцать третье зарегистрированное преступление — квартирная кража. В 2017 году их число уменьшилось почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Сотрудниками органов внутренних дел в 2017 году было выявлено 199,3 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, более 89 тысяч преступлений экономической направленности, что составило около 85% от общего количества преступлений данной категории. Сотрудниками органов внутренних дел предварительно расследовано более 905 тысяч преступлений, что составляет 81% всего массива предварительно расследованных преступлений.

Важнейшим направлением для органов внутренних дел является реализация государственной политики в области безопасности дорожного движения. Выполнение соответствующих программ на федеральном и региональном уровнях способствовало улучшению ситуации на дорогах. За последние пять лет число погибших в автомобильных авариях сократилось на 32%, раненых — почти на 17%.

Сотрудники органов внутренних дел занимаются также профилактикой правонарушений. В центре их внимания остаются дети и подростки из так называемых групп риска. Адресной работой были охвачены 290 тысяч ребят, совершивших различные правонарушения. При этом каждый третий из них снят с учета в связи с исправлением. В результате принимаемых мер в целом ситуация улучшилась. С 2012 года количество уголовно-наказуемых деяний, совершенных подростками, сократилось почти на одну треть.

В результате дополнительных усилий направленных на противодействие незаконной миграции, в 2017 году полицейскими выявлено свыше 775 тысяч нарушений в данной сфере. За пределы страны выдворено и депортировано почти 69 тысяч иностранных граждан, более ста девяноста тысячам установлен запрет на въезд.

В январе-августе 2018 года органами внутренних дел было выявлено свыше 92% из 1329,9 тысячи зарегистрированных преступлений, причем около 5% из них — на стадии приготовления и покушения.

По сравнению с январем-августом 2017 года на 4% увеличилось число преступлений экономической направленности, выявленных правоохранительными органами. Всего выявлено 85,2 тысяч преступлений данной категории, удельный вес которых в общем числе зарегистрированных составил 6,4%. Подразделения органов внутренних дел выявили свыше 73 тысячи преступлений экономической направленности, их удельный вес в общем массиве преступлений данной категории составил более 86%.

В январе-августе 2018 года сотрудниками органов внутренних дел предварительно расследовано 603,3 тысяч преступлений, что составляет 81,3% всего массива предварительно расследованных преступлений.

В День сотрудника органов внутренних дел личный состав ведомства по традиции выходит на службу в парадной форме. Большинство сотрудников МВД встретит праздник на работе.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников