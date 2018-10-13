Всемирный день хосписной и паллиативной помощи (World Hospice and Palliative Care Day) отмечается во вторую субботу октября. В 2018 году этот день приходится на 13 октября.

Инициатором его проведения является Всемирный альянс паллиативной помощи (The Worldwide Palliative Care Alliance, WPCA). В Альянс входят национальные и региональные организации, которые поддерживают развитие хосписной и паллиативной помощи во всем мире.

Цели Всемирного дня хосписной и паллиативной помощи:

— поделиться видением задач хосписной и паллиативной помощи во всем мире и создать условия для того, чтобы люди могли выразить свои мнения об этой проблеме;

— повысить уровень информированности о медицинских, социальных и духовных потребностях людей, имеющих неизлечимые заболевания, и членов их семей;

— сбор средств для поддержки и развития хосписной и паллиативной помощи в мире.

В 2018 году тема Всемирного дня хосписной и паллиативной помощи: "Паллиативная помощь — потому что я имею значение!" (Palliative Care — Because I Matter!).

По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), паллиативная помощь является подходом, который улучшает качество жизни пациентов (взрослых и детей) и их семей, сталкивающихся с проблемами, сопутствующими опасным для жизни заболеваниям. Она предотвращает и облегчает страдания в результате раннего диагностирования, правильной оценки и лечения боли и решения других проблем, будь то физических, психосоциальных или духовных.

Согласно данным ВОЗ, ежегодно в паллиативной медицинской помощи нуждаются 40 миллионов человек, 78% из которых проживают в странах с низким и средним уровнем дохода. Во всем мире паллиативную медицинскую помощь получают сегодня лишь около 14% нуждающихся людей.

Паллиативная медицинская помощь необходима при многих заболеваниях. Большинство нуждающихся в ней взрослых страдают такими хроническими заболеваниями, как сердечно-сосудистые (38,5%), рак (34%), хронические респираторные заболевания (10,3%), СПИД (5,7%) и диабет (4,6%).

Паллиативная медицинская помощь может потребоваться при многих других нарушениях, в том числе почечной недостаточности, хронических заболеваниях печени, рассеянном склерозе, болезни Паркинсона, ревматоидном артрите, неврологических заболеваниях, деменции, врожденных нарушениях и туберкулезе с лекарственной устойчивостью.

Паллиативная медицинская помощь особенно эффективна, когда к ней обращаются на раннем этапе болезни. Ее раннее оказание не только улучшает качество жизни пациентов, но и сокращает ненужную госпитализацию и использование медицинских служб.

В Российской Федерации первые системные попытки по организации паллиативной и хосписной помощи были предприняты в 1991 году, когда приказом Минздрава РСФСР от 1 февраля 1991 года было предписано создание сети домов сестринского ухода и хосписов, отделений сестринского ухода в многопрофильных и специализированных больницах. Затем в соответствии с приказом Минздрава РФ от 31 июля 1991 года в составе Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена был организован научно-методический центр лечения хронического болевого синдрома у онкологических больных.

В настоящее время в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" паллиативная помощь рассматривается в России как комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан.

14 апреля 2015 года приказом Минздрава РФ был утвержден Порядок оказания паллиативной помощи взрослому населению. Документом определен перечень медицинских организаций и специалистов, которые должны оказывать паллиативную помощь, а также категории пациентов, которые могут на нее рассчитывать, и условия, необходимые для оказания паллиативной медпомощи.

С 1 июля 2015 года в России вступил в силу закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", облегчающий доступ тяжелобольным (в первую очередь раком IV стадии) к сильным обезболивающим лекарствам. Закон увеличил количество учреждений, которые получили возможность выдавать такие лекарства, срок действия рецептов продлен с пяти до 15 дней. Также, согласно закону, обеспечена возможность оказания паллиативной помощи непосредственно на дому.

В 2017 году произошли значимые изменения в организации лекарственного обеспечения пациентов, которым оказывается паллиативная медицинская помощь: расширена номенклатура наркотических лекарственных препаратов, используемых при болевом синдроме, в том числе у детей; повышена доступность и качество обезболивания, в частности упрощена процедура назначения и выписывания наркотических и психотропных лекарственных препаратов; продолжено обучение медицинских работников по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи.

В августе 2018 года министерство здравоохранения РФ включило план развития паллиативной помощи в России в государственную программу.

В стадии разработки находится законопроект о паллиативной помощи, который, в частности, устанавливает особый статус для данной категории пациентов, и закрепляет их права на ее получение на всей территории России. Кроме того, законопроект призван комплексно отрегулировать и привести к единообразию все вопросы, связанные с организацией и оказанием паллиативной помощи как взрослым, так и детям.

В 2018 году на обезболивающие средства, дыхательные препараты, которые применяются при паллиативной медицинской помощи, на организацию патронажной службы 84 регионам перечислены 4,35 миллиарда рублей.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников