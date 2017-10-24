В Думе готовят проект, закрепляющий права пациентов на паллиативную помощь

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Комитет ГД по охране здоровья разрабатывает законопроект о паллиативной помощи, который, в частности, устанавливает особый статус для данной категории пациентов, заявил журналистам вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"У нас в стране катастрофическая ситуация с паллиативной помощью, помощью тем пациентам, которые нуждаются в ежедневном уходе, понимании, в нормальной жизни, несмотря на тяжкие заболевания и страшные диагнозы… Поэтому сейчас комитет по охране здоровья Госдумы во главе с Дмитрием Анатольевичем Морозовым разрабатывает законопроект о паллиативной помощи совместно с известными благотворительными организациями", — заявил Толстой.

Он отметил, что данный проект закона, в частности, устанавливает особый статус для пациентов, нуждающихся в такой помощи, и закрепляет их права на ее получение на всей территории России. Кроме того, законопроект призван комплексно отрегулировать и привести к единообразию все вопросы, связанные с организацией и оказанием паллиативной помощи как взрослым, так и детям.

По словам Толстого, такая же работа ведется и в министерстве здравоохранения. "Будем надеяться, что до Нового года нам удастся эту работу завершить, и мы получим хотя бы свод правил, по которым эта помощь будет оказываться", — сообщил парламентарий.