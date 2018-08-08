Минздрав включил план развития паллиативной помощи в госпрограмму

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская область), 8 авг — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что министерство здравоохранения включило план развития паллиативной помощи в России в государственную программу.

"Сейчас, когда я сюда доехала уже, нам пришел ответ из (министерства) здравоохранения: наши предложения включены в госпрограмму, то есть это будет реализовано в регионах", — заявила Кузнецова в среду на молодежном форуме "Территория смыслов".

В октябре сообщалось, что итоговый вариант "дорожной карты" развития паллиативной помощи детям в России находится на согласовании в Минздраве.

Создание "дорожной карты" было инициировано Кузнецовой при участии Общественного совета детского омбудсмена. Проект "дорожной карты", содержащий план мероприятий по развитию паллиативной помощи в России, представят экспертному сообществу, он будет доработан с учетом опыта государственных учреждений и профильных некоммерческих организаций.