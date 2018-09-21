Движение "СтопХам" позиционирует себя как общественная организация, чья работа не имеет отношения к политическим взглядам. Своей целью организация называет защиту нарушенных прав каждого участника дорожного движения.

Движение "СтопХам" было создано в 2010 году Дмитрием Чугуновым. Активисты движения боролись с хамством на дорогах и несоблюдением правил дорожного движения, наклеивая на автомобили нарушителей стикеры с порицающими лозунгами.

Стикеры с надписью "Мне плевать на всех, паркуюсь где хочу" на стекло автомобиля получали и рядовые водители, и известные медийные персоны — все конфликты с нарушителями активисты записывают на видео и выкладывают в интернет.

"Стопхамовцы" конфликтовали на дороге с режиссером Никитой Михалковым, гимнастом Алексеем Немовым, супругой заместителя полпреда Чечни при президенте РФ Тамерлана Мингаева и другими известными персонами.

Вначале активисты "СтопХама" действовали в Москве и Санкт-Петербурге, в дальнейшем движение распространилось и в другие регионы России.

В октябре 2015 года Минюст России обратился в Мосгорсуд с иском о ликвидации движения "СтопХам" из-за многочисленных нарушений законодательства. В частности, как поясняли в Минюсте, с 2013 года организация не сдавала отчеты о своей деятельности. Мосгорсуд иск ведомства удовлетворил. "СтопХам" это решение обжаловал.

2 сентября 2016 года Верховный суд РФ отменил это решение и направил его на пересмотр.

19 октября 2016 года Минюст РФ отказался от требования о ликвидации движения "СтопХам" и ходатайствовал о прекращении производства по делу, поскольку ответчик устранил все выявленные нарушения. Мосгорсуд прекратил производство по административному делу.

В ноябре 2017 года основатель движения Дмитрий Чугунов заявил, что проект "СтопХам" уйдет с дорог в интернет-пространство. Он объявил о запуске проекта "Мы правы" — аналога платформы Change.org, с помощью которого люди смогут загружать на петиции по проблемам, которые не попали в сферу внимания СМИ. По словам Чугунова, наклеивание стикеров на автомобили требует больших финансовых вложений, а социального порицания хамства можно добиться через интернет при уже сложившейся аудитории. Чугунов также рассказал, что совместно с этой компанией активисты движения планируют заняться правовым просвещением россиян.

21 сентября 2018 года Мосгорсуд ликвидировал движение "СтопХам". Суд удовлетворил исковое заявление Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Москве. Отмечается, что организация на протяжении длительного времени не предоставляла в ведомство данные о своей деятельности. В суде пояснили, что данное решение является основанием для исключения организации из Единого государственного реестра юридических лиц.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников