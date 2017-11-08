МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Проект "СтопХам" уйдет с дорог в интернет-пространство, заявил основатель движения Дмитрий Чугунов.

Проект "СтопХам" был создан в 2010 году. Активисты движения боролись с хамством на дорогах и нарушением водителями правил дорожного движения, наклеивая на автомобили нарушителей стикеры с порицающими лозунгами.

"Мы запускаем в рамках "СтопХама" проект "Мы правы". Это платформа, которая уже существует, она уже работает. Это в какой-то степени аналог платформы Change.org", — заявил он.

Чугунов пояснил, что люди смогут загружать на платформу петиции по проблемам, которые не попали в сферу внимания СМИ. Чугунов считает, что наклеивание стикеров на автомобили требует больших финансовых вложений и социального порицания хамства можно добиться через интернет при уже сложившейся аудитории.

"Это поможет охватить гораздо большую территорию… Теперь мы будем действовать по всей России", — уточнил управляющий партнер независимой юридической компании Heads Consulting Никита Куликов.