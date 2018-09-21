Мосгорсуд ликвидировал движение "СтопХам"

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Мосгорсуд по требованию Министерства юстиции ликвидировал движение "СтопХам". Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Теперь организацию исключат из Единого государственного реестра юридических лиц.

Сообщается, что решение подлежит обжалованию в течение месяца.

"СтопХам" создали в 2010 году. Активисты движения боролись с хамством на дорогах и несоблюдением правил дорожного движения. Они наклеивают на машины, припаркованные с нарушением правил, специальные стикеры и снимают на видео реакцию водителей. Одним из нашумевших эпизодов деятельности организации стала потасовка активиста движения с олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике Алексеем Немовым.