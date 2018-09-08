История празднования Дня города в Москве

День Москвы по традиции отмечается в первую субботу сентября. В 2016 году Мосгордума внесла изменения в закон "О праздниках города Москвы", согласно которым День города отмечается в первую или вторую субботу сентября.

Изменения были внесены с целью исключить пересечение даты празднования Дня города и траурных дат.

В 2018 году Москва отметит День города 8 и 9 сентября.

Традиции отмечать День города в Москве как таковой долгое время не существовало. Известно, что 1 января 1847 года Москва отпраздновала свой первый юбилей — 700-летие.

Митрополит Московский Филарет в Чудовом монастыре в Кремле огласил молитву во славу Москвы, по окончании службы звонили колокола Ивана Великого. Проходили молебны и в других московских церквах. Вечером весь центр Москвы был иллюминирован. Огни украшали Кремль со стороны Красной площади, памятник Минину и Пожарскому, дом генерал-губернатора на Тверской, Московский университет, Новодевичий монастырь. Иллюминацией в те времена служили сальные плошки, которые быстро гасли на зимнем ветру, и поэтому не все надписи, выполненные из огней, можно было прочесть.

Свой следующий юбилей Москва отпраздновала только через сто лет. Торжества по поводу 800-летия столицы состоялись 7 сентября 1947 года. Город украшали флаги и портреты вождей. Вечером центр города был расцвечен огнями иллюминации. Эпилогом праздника был салют.

В ознаменование 800-летия Москвы указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 сентября 1947 года была учреждена медаль "В память 800-летия Москвы", которой были награждены около 1,7 миллиона человек. С 800-летним юбилеем Москвы связано начало строительства семи высотных зданий, которые стали символом архитектурного облика Москвы. Тогда же в честь юбилея канал Москва-Волга был переименован в канал имени Москвы, перед зданием Моссовета в центре Москвы состоялась закладка памятника основателю Москвы Юрию Долгорукому. К празднованию 800-летия Москвы было приурочено и основание музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.

По инициативе московских властей с 1997 года День города стали отмечать ежегодно.

День города стал ярким народным праздником, собирающим на площадях и улицах Москвы тысячи ее жителей и гостей.

Праздник начинается с возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, памятным знакам городов — героев в Александровском Саду и памятнику маршалу Георгию Жукову, обелиску "Москва — город-герой".

До 2010 года торжественная церемония открытия Дня города проходила на Тверской площади, у памятника Юрию Долгорукому.

В театрализованном представлении принимали участие сводные оркестры, академические хоры, балетные группы и танцевальные ансамбли, популярные исполнители, артисты цирка и спортсмены.

В 2011 году впервые торжественное открытие Дня города состоялось на Красной площади.

Народные гулянья в День города традиционно организуются во всех парках города, на территориях музеев-заповедников и зон отдыха, на открытых площадках административных округов. При этом праздничная программа по традиции формируется с учетом интересов различных возрастных и социальных категорий и групп населения.

В 2017 году Москва отметила 870-летие основания. Столичные власти подготовили большую праздничную программу для жителей и гостей города.

Мероприятия, приуроченные к Дню города, посетили более 11 миллионов жителей и гостей Москвы.

В 2018 году тема праздника — "Добрая Москва".

В Москве 8 и 9 сентября пройдут более 500 торжественных и праздничных мероприятий. Основными площадками мероприятий станут улицы Тверская, Пушкинская и Театральная площадь, территория мемориально-паркового комплекса "Поклонная гора", Цветной бульвар, а также центральный парк им. Горького, ВДНХ и музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское". Кроме того, концертные программы и народные гуляния пройдут в парках, зонах отдыха и на иных площадках в административных округах и районах города Москвы.

По случаю Дня города в Москве будут организованы более 50 бесплатных экскурсий, на которых посетители послушают истории из прошлого и настоящего знаковых московских адресов. Будет организована прогулка по Никольской улице, также горожан ждет экскурсия по Триумфальной площади, площади Тверской заставы и по набережным.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников