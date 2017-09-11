Более 11 млн человек отпраздновали День города в Москве, заявили в мэрии

Артисты на церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве. 9 сентября 2017

Артисты на церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве. 9 сентября 2017

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Более 11 миллионов жителей и гостей Москвы посетили мероприятия, приуроченные к 870-летию столицы, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

"За два дня около 11,5 миллионов человек посетили площадки Дня города", — сказал Черников РИА Новости.

Как отметил глава ведомства, все праздничные мероприятия прошли без происшествий.

"Организовано, спокойно. И погода нам сопутствовала. Так что настроение у вех было хорошее. Все прошло без эксцессов", — добавил он.

Москва 9 и 10 сентября отпраздновала свое 870-летие. Только в первый день, в субботу, 9 сентября на праздничных мероприятиях по случаю Дня города побывали 6,5 миллиона человек.