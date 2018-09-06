Биография Олега Осипова

Первый заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Олег Осипов. Архивное фото

Первый заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Олег Осипов. Архивное фото

Олег Сергеевич Осипов родился 19 сентября 1978 года.

В 1999 году окончил Институт Стран Азии и Африки при МГУ им. Ломоносова.

С августа по ноябрь 1999 года — стажер резерва при управлении кадров административной дирекции РИА "Вести".

С ноября 1999 года по март 2001 года — корреспондент редакции экономической информации службы оперативной информации главной дирекции информации РИА "Вести".

С марта 2001 года по январь 2007 года — специальный корреспондент президентской группы службы оперативной информации главной дирекции информации РИА "Вести".

С января по ноябрь 2007 года — заместитель директора главной дирекции информации — руководитель президентской группы службы оперативной информации главной дирекции информации ФГУП РАМИ "РИА Новости".

С ноября 2007 года по октябрь 2010 года — заместитель руководителя объединенной редакции новостей, руководитель политической редакции ФГУП РАМИ "РИА Новости".

С октября 2010 года по май 2011 года — заместитель руководителя объединенной редакции новостей ФГУП РАМИ "РИА Новости".

С мая 2011 года по апрель 2013 года — руководитель объединенной редакции новостей ФГУП РАМИ "РИА Новости".

С апреля 2013 года по апрель 2014 года — управляющий директор — руководитель объединенной редакции новостей ФГУП РАМИ "РИА Новости".

С апреля 2014 года по январь 2015 года — консультант ФГУП МИА "Россия сегодня".

С января 2015 года — первый заместитель главного редактора ФГУП МИА "Россия cегодня".

6 сентября 2018 года стало известно, что Олег Осипов станет пресс-секретарем премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Награжден Орденом Дружбы, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, нагрудным знаком "За заслуги в области сетевых информационных технологий" министерства печати и массовых коммуникаций РФ. Имеет Благодарность Президента РФ.

Женат, двое детей.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости