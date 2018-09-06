МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Новым пресс-секретарем премьер-министра Дмитрия Медведева станет первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Олег Осипов. Об этом сообщил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко.

Он добавил, что документы уже направлены главе кабмина на подпись.

Наталья Тимакова уходит в ВЭБ. Пресс-секретарем премьера РФ станет топ-менеджер МИА "Россия сегодня" Олег Осипов. Он, кстати, работал в Кремлевском пуле РИА Новости. pic.twitter.com/tW8jlgDDVL — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 6 сентября 2018 г.

Нынешний пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова переходит на работу во Внешэкономбанк.

Осипов поблагодарил Медведева за доверие. "Кроме того, хочу сказать спасибо Наталье Тимаковой за поддержку и за готовность ввести в курс дела, познакомить с технологией работы", — заключил он.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поздравила коллегу с назначением и назвала его человеком редкой порядочности и журналистом высшего класса.

"За столько лет ни одного прокола или нечестности я за ним не знала и не знаю. И кстати, чинопочитания тоже не было никогда. Олег всегда держался независимо, за что его и уважают. В общем, поздравляю и Олега, и правительство с отличным решением!" — отметила она.

Новый пресс-секретарь



Олег Осипов, которому 19 сентября исполнится 40 лет, пришел на работу в РИА Новости в 1999 году — сразу после окончания ИСАА МГУ имени Ломоносова. Проработав некоторое время корреспондентом дипломатической редакции, он перешел в президентскую группу агентства.

Во время работы в кремлевском пуле освещал самые сложные, в том числе с политической точки зрения, мероприятия с участием президента. В начале 2000-х сопровождал Владимира Путина в ходе блиц-поездок в такие непростые тогда точки России, как Дагестан и Ингушетия. Работал на саммитах АТЭС и "Большой восьмерки", праздновании 1000-летия Казани и 60-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В 2007 году возглавил политическую редакцию РИА Новости. Под его руководством сформировался молодой, амбициозный коллектив, который начал работать по новым, современным журналистским стандартам. Параллельно координировал работу спортивных корреспондентов агентства, в том числе по освещению выступления российской сборной на Олимпийских играх в Турине, Пекине и Ванкувере.

После того как Россия выиграла право на проведение Олимпийских игр в Сочи, он с коллегами организовал и в феврале 2011 года запустил Агентство спортивных новостей "Р-Спорт".

В мае 2011 года Осипов возглавил Объединенную редакцию новостей РИА Новости, в которой трудились сотни сотрудников. По его инициативе агентство перешло на новую систему производства и выпуска новостей, что позволило улучшить их качество и увеличить скорость выпуска.

В 2015 году занял пост первого заместителя главного редактора МИА "Россия сегодня". Последние несколько лет он работал над реализацией ряда больших проектов, в том числе "Городские пресс-центры для журналистов без аккредитации ФИФА" в рамках проведения в России Кубка Конфедераций по футболу в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018-м.

Награжден орденом Дружбы, медалью ордена "За Заслуги перед Отечеством" II степени, благодарностью президента и благодарственным письмом президента.