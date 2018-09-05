5 сентября ежегодно проводится Международный день благотворительности. Решение о праздновании было принято в декабре 2012 года на 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По замыслу организаторов, праздник должен обратить внимание общественности на роль различных благотворительных организаций и отдельных лиц в преодолении нищеты и острых гуманитарных кризисов, поощрить взаимодействие благотворительных фондов разных стран.

Впервые Международный день благотворительности отмечался 5 сентября 2013 года.

Дата приурочена к годовщине смерти лауреата Нобелевской премии мира 1979 года "за деятельность в помощь страждущему человеку" матери Терезы Калькуттской.

Мать Тереза (урожденная Агнес Гонджа Бояджиу) родилась в 1910 году. В 1928 году она отправилась в Индию и посвятила себя делу оказания помощи обездоленным. В 1948 году мать Тереза стала гражданкой Индии и в 1950 году в городе Калькутта основала Орден миссионеров милосердия для помощи бедным и больным неизлечимыми недугами. На протяжении более 45 лет мать Тереза служила бедным, больным и сиротам, занимаясь благотворительной деятельностью сначала в Индии, а затем и в других странах. За свой благородный труд она получила признание во всем мире. Мать Тереза скончалась 5 сентября 1997 года в возрасте 87 лет.

По данным ООН, нищета по-прежнему сохраняется во всех странах мира, независимо от уровня их экономического, социального и культурного развития.

Благотворительность — деятельность, в ходе которой ресурсы добровольно и безвозмездно распределяются их обладателями для содействия нуждающимся людям, решения общественных проблем, усовершенствования условий общественной жизни. При этом в качестве ресурсов могут выступать как финансовые и материальные средства, так и способности и энергия людей.

Благотворительность носит по преимуществу безличный характер и даже в случаях индивидуальных начинаний имеет в виду общественно значимые задачи. Цели благотворительности выходят за рамки интересов близких и друзей, такая деятельность не предполагает получения прибыли, не диктуется административными распоряжениями.

Благотворительность помогает преодолеть последствия тяжелых гуманитарных кризисов, дополняет деятельность государства в сферах здравоохранения, образования, жилищного строительства. Благотворительность способствует развитию культуры, науки, спорта и обеспечивает охрану природы. Она также способствует защите представителей наиболее уязвимых и обездоленных слоев населения.

Своей героической подвижнической деятельностью известна не только сестра Тереза. Французский религиозный деятель — сестра Эммануэль (1908-2008) (настоящее имя — Мадлен Канкен, Madeleine Cinquin) в течение долгих лет преподавала бедным в школах при католических миссиях в Турции, Тунисе, Египте, добивалась строительства в нищих кварталах школ, детских садов и поликлиник. В 1980 году основала собственную благотворительную организацию Asmae-association Soeur Emmanuelle, которая занялась оказанием помощи детям в бедных странах по всему миру.

Пакистанец Абдул Саттар Эдхи (1928-2016) более 60 лет руководил гуманитарной организацией Edhi Foundation — крупнейшим социальным учреждением Пакистана. В 1948 году Эдхи организовал добровольную службу скорой помощи, ставшую впоследствии самой крупной в мире.

Одним из известных благотворителей также считается Билл Гейтс, основавший совместно с Полом Алленом в 1975 году компании по производству программного обеспечения Microsoft. Его фонд Bill & Melinda Gates Foundation является крупнейшим благотворительным фондом в мире. Он предоставил гранты на сумму более 40 миллиардов долларов и поддерживает организации в более чем 100 странах.

В настоящее время состояние благотворительности на национальном и международном уровнях подробно исследует британский фонд CAF, с 2010 года ежегодно публикуя рейтинг частной благотворительности.

5 сентября 2017 года CAF в восьмой раз опубликовал рейтинг частной благотворительности. Были опрошены 146 тысяч человек из 139 стран и по трем показателям — денежные пожертвования в благотворительные организации, работа в качестве волонтера, оказание помощи нуждающемуся незнакомому человеку. По его показателям, только шесть стран из "большой двадцатки" вошли в топ-20 мирового рейтинга, тогда как государства третьего мира продемонстрировали устойчивый рост по всем показателям.

Традиционно лидером рейтинга в 2017 стала Мьянма, на втором месте — Индонезия, на третьем — Кения, замыкает четверку лидеров Новая Зеландия.

США, Великобритания и Австралия не смогли удержать позиций 2016 года, и потеряли по три строчки в рейтинге. Несмотря на то, что Новая Зеландия сохранила место в четверке лидеров, общий рейтинг благотворительности этой страны сократился на 2%.

По данным мирового рейтинга, благотворительность в России демонстрирует устойчивый рост. В 2017 году страна поднялась на две строчки вверх со 126 места на 124 (по сравнению с исследованием 2016 года). При этом 17% россиян заявили, что они делали денежные пожертвования в минувшем месяце, тогда как в 2015 году об этом сообщили лишь 9%.

По данным исследования частных пожертвований CAF, типичная сумма пожертвования в России — 2000 рублей. Женщины отдавали деньги чаще, но вот мужчины перечисляли более крупные суммы на благотворительность. Молодые люди (25-34 года) охотнее жертвовали деньги или оказывали спонсорскую поддержку (64% против 49% для лиц в возрасте 55+).

В России за благотворительность с 2012 года граждане награждаются знаком отличия "За благодеяния".

В разные годы этого знака были удостоены российские бизнесмены Алишер Усманов, Виктор Вексельберг, Алексей Мордашов, Олег Дерипаска. В 2017 году знаком "За благодеяния" был отмечен певец и депутат Государственной Думы Иосиф Кобзон.

В России Всероссийский общественно-церковный праздник День милосердия и благотворительности отмечается 23 августа и связан с именем святой Иулиании Лазаревской (Муромской) — подвижницы XVI века, прославившейся самоотверженным жертвенным служением бедным, немощным и сиротам.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников